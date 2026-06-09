«Черные рехабы» vs капризные зависимые: психиатр объяснил, почему трудно отличить правду от вымысла

Психотерапевт и нарколог Василий Шуров в интервью Общественной Службы Новостей прокомментировал громкую историю с реабилитационным центром в подмосковных Луховицах. Напомним: 9 июня пациент пожаловался, что его привезли туда насильно, удерживали против воли в чудовищных условиях, и он сбежал, бросив ценные вещи, после чего написал заявление в полицию. Шуров призывает не торопиться с выводами и дождаться официального расследования.

Но проблема, которую он обозначает, гораздо шире одного случая. В России, по его словам, существует настоящая серая зона: если ты лицензируешь медицинскую клинику — все серьезно, а если хочешь заниматься именно реабилитацией (не лечением в юридическом смысле), лицензия не нужна. И в принципе можно арендовать любой дом, повесить вывеску «рехаб» и принимать людей. Таких центров много, и они популярны. Однако отличить черное от белого на деле бывает очень трудно.

Шуров пояснил, что процесс реабилитации зависимых — это всегда жесткие ограничения. Люди часто едут лечиться искренне, но потом, когда начинается ломка или просто тяга к употреблению, они «капризничают» и в какой-то момент пишут жалобу на рехаб. Это не отменяет существование реально черных центров, но создает сложный фон: в каждой второй истории не поймешь, где действительно беспредел, а где пациент, который сам просил помощи, а потом передумал и сбежал, сочиняя страшилки.

Единственный рабочий способ, по Шурову, — создать условия, полностью исключающие употребление, и параллельно работать с психикой. Но беда в том, что не все зависимые этого действительно хотят в моменте. Итог: проблема «черных рехабов» существует, но ее масштаб и конкретные виновные в каждом инциденте станут ясны только после расследования. Пока же мы имеем поле, где насильно удерживать, в теории, могут, но и написать кляузу в ответ на жесткое, но необходимое лечение — тоже обычная практика.

Ранее сообщалось, что Стас Пьеха подал в суд на бывшего пациента рехаба, обвинившего его в пытках.