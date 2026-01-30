«Черный доктор» взял под контроль Одинцово: редкий гигант показался на кадрах местных жителей

Редкая встреча с пернатым обитателем Красной книги произошла в Одинцовском городском округе. Жителям поселка Лайково удалось заснять на видео черного дятла, или желну, — крупнейшего представителя семейства дятловых в регионе, пишет REGIONS .

Птицу, известную в народе как «черный доктор», заметили на опушке заснеженного леса. На кадрах видно, как она барабанит по стволу дерева в поисках пропитания. Желна отличается гладким черным оперением, ярко-красной «шапочкой» на голове и характерными светлыми глазами. Длина тела этой птицы может достигать полуметра.

Как пояснил орнитолог Алексей Курячин, прозвище «доктор» желна получила за свою природную роль санитара леса. Птица активно очищает деревья от вредителей, питаясь насекомыми и их личинками. За один прием пищи она способна съесть до тысячи муравьев или личинок жуков-короедов. Зимой дятел добывает корм из стволов погибших деревьев, проделывая в гнилой древесине замысловатые ходы.

Появление такого редкого вида в лесах Подмосковья, по словам эксперта, является индикатором благополучия местной экосистемы. Желны выбирают для обитания экологически чистые районы с обилием старых и сухостойных деревьев. Орнитолог призывает очевидцев не тревожить птицу, не приближаться к ней слишком близко и не пытаться подкормить, чтобы не спугнуть ценного лесного обитателя.

