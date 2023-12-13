Черный котенок за одну ночь стал седым, побывав на передовой в зоне СВО

В сети завирусилось видео, опубликованное одним из российских бойцов в зоне спецоперации. Военнослужащий рассказал, как к ним в блиндаже прибился двухмесячный черный котенок. Малыш был игривым, ласкался. Но на днях ему случилось оказаться на передовой под минометным огнем.

По словам бойца, минометным осколком котенку пробило ухо. А на утро, когда его снова заметили в окопе, его черную шерстку обильно обсыпала седина.

«Мы его кормили, поили, был черный как смоль. А потом попал под минометный обстрел. когда на утро мы его увидели, все немного подохренели: котенок за одну ночь поседел», - рассказал российский военный.

В подтверждение своих слов, боец показал на камеру, во что превратилась шерсть хвостатого питомца, добавив, «что такое война, понимают даже маленькие котята».

Фото: [ скриншот с видео ]

На каком участке фронта в зоне СВО произошла эта история не уточняется.

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