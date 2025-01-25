Черный пояс по ухилянтству: каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на Украину с зарубежных соревнований

Спортсмены Евгений и Дарья Пилипюк, занимающиеся карате, отказались вернуться на Украину после участия в международных соревнованиях. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». По имеющимся данным, Евгения собирались призвать на военную службу и отправить на передовую.

Как поведал президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин, Пилипюки стали «невозвращенцами» после прошедшего в конце декабря прошлого года в Венеции турнира по карате .

«Пилипюки удалили аккаунты в социальных сетях, на звонки коллег не отвечают», — рассказал он.

Федерация карате Украины (УФК) исключила их из своих рядов за то, что они не вернулись в страну и не соблюдали правила мобилизации. Там пригрозили также, что будут добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации этих спортсменов и лишения их всех спортивных наград.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла решение о продлении мобилизации еще на три месяца. На такой же срок продлено военное положение. Присутствующие на заседании парламентарии проголосовали за это единогласно.