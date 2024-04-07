Чернышенко: экономика Рунета увеличилась более чем в три раза за пять лет

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, объем экономики Рунета увеличился более чем в три раза с 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что этот объем в денежном выражений составило свыше 16 трлн рублей.

По мнению вице-премьера РФ, свыше 80% жителей нашей страны проводят время во Всемирной сети свыше трех часов ежедневно, а также почти для половины граждан РФ интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь.

Он отметил, что в пошедшем году на портале «Госуслуг» оказали свыше 340 млн услуг, аудитория пользователей ежедневно составила 11 млн человек.

Ранее сообщалось, что компанией Apple в ближайшее время могут быть введены очередные ограничения для пользователей из нашей страны. Так, возможен запрет на оплату через App Store посредством отечественных мобильных операторов. При этом данные ограничения несложно обойти. В частности, можно создать американский, польский или турецкий аккаунт и работать дальше.