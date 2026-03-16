Чертовщина в Люберцах: на льду Черного озера обнаружили черные ноги
REGIONS: пластиковые ноги манекена на Черном озере напугали жителей Люберец
Фото: [REGIONS/Сгенерировано нейросетью]
Черное озеро в Люберцах продолжает притягивать любителей мистики. На этот раз жителей напугала находка, которую они окрестили «жесткой расчлененкой». На снегу у водоема валялись ноги, к счастью, не человеческие, а от черного манекена. Об этом пишет REGIONS.
В комментариях пользователи вспомнили, что в начале января на этом же озере неизвестные нарисовали огромный мистический символ. Тогда горожане тоже гадали, кто и зачем будто бы устроил на льду мистический ритуал. Теперь история повторилась — только вместо рисунка появились части искусственного тела.
«Жесткая расчлененка была замечена сегодня на Черном озере», — отметили авторы видео.
Другие удивились, где неизвестные взяли манекен и как вообще решились выйти на лед. Ведь погода стоит аномально теплая, и водоемы давно потеряли прочность.
В ГУ МЧС Московской области в очередной раз напомнили: выходить на лед сейчас смертельно опасно. Спасатели призывают соблюдать простые правила:
- не переходить водоем по льду;
- не проверять лед на прочность ударом ноги;
- не выезжать на лед на мотоциклах, скутерах и автомобилях;
- не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;
- не приближаться к кромке льда, промоинам, трещинам и полыньям;
- не рыбачить на льду — весенняя рыбалка может стоить жизни.
В случае происшествия нужно немедленно звонить по номеру 112. А манекены, судя по всему, пусть остаются в магазинах — и для них, и для их владельцев так будет безопаснее.
