Чертовщина в Люберцах: на льду Черного озера обнаружили черные ноги

Черное озеро в Люберцах продолжает притягивать любителей мистики. На этот раз жителей напугала находка, которую они окрестили «жесткой расчлененкой». На снегу у водоема валялись ноги, к счастью, не человеческие, а от черного манекена. Об этом пишет REGIONS .

В комментариях пользователи вспомнили, что в начале января на этом же озере неизвестные нарисовали огромный мистический символ. Тогда горожане тоже гадали, кто и зачем будто бы устроил на льду мистический ритуал. Теперь история повторилась — только вместо рисунка появились части искусственного тела.

«Жесткая расчлененка была замечена сегодня на Черном озере», — отметили авторы видео.

Другие удивились, где неизвестные взяли манекен и как вообще решились выйти на лед. Ведь погода стоит аномально теплая, и водоемы давно потеряли прочность.

В ГУ МЧС Московской области в очередной раз напомнили: выходить на лед сейчас смертельно опасно. Спасатели призывают соблюдать простые правила:

не переходить водоем по льду;

не проверять лед на прочность ударом ноги;

не выезжать на лед на мотоциклах, скутерах и автомобилях;

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;

не приближаться к кромке льда, промоинам, трещинам и полыньям;

не рыбачить на льду — весенняя рыбалка может стоить жизни.

В случае происшествия нужно немедленно звонить по номеру 112. А манекены, судя по всему, пусть остаются в магазинах — и для них, и для их владельцев так будет безопаснее.

