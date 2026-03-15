Мистика Красноярских Столбов: новый турист бесследно исчез в том же месте, что и Усольцевы

В Красноярском крае седьмые сутки продолжаются поиски 55-летнего Виктора Потаенкова. Опытный турист, служивший в спецназе, ушёл на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» 9 марта и бесследно исчез. Местность, где он пропал, приковала к себе особое внимание: именно здесь в сентябре 2025 года бесследно исчезла семья Усольцевых — муж с женой и их пятилетняя дочь. Их до сих пор не нашли.

По данным Telegram-каналов, в день исчезновения у Виктора отменилась тренировка, и он отправился в тайгу один, хотя обычно ходил с собакой. Пса он решил не брать в последний момент. Опыт и подготовка позволяли мужчине уверенно чувствовать себя в лесу, но домой он так и не вернулся.

Тревогу забил друг, который не смог дозвониться до Потаенкова и обратился в полицию. Известно, что на 10 марта у Виктора были планы встретить жену в аэропорту, но там он не появился.

В поисках задействованы 35 добровольцев, отряд «Азимут» и сотрудники МЧС. Люди прочёсывают как туристические тропы, так и глухие, дикие участки. Следов опытного туриста пока не обнаружено. Основная версия случившегося — травма, из-за которой мужчина не может самостоятельно выбраться к людям.

