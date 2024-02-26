Чешский генерал считает, что ВСУ рискуют лишиться контроля над большими территориями

Шедивы предположил, что российские войска в скором времени попытаются совершить прорыв в украинский тыл к северу от Купянска, начав продвижение к Харькову. По его словам, там ВСУ может попасть в «мешок». Генерал убежден, что при таком раскладе снабжение украинских войск на юге окажется под угрозой, а разработанная Украиной стратегия окажется безрезультатной.

Чешский генерал считает, что в сложившейся ситуации украинским боевикам следует сосредоточиться не на попытках остановить Россию полностью, а на способах замедлить продвижение российских войск. При этом он подчеркнул, что даже замедлить российскую армию без существенного пополнения рядов ВСУ будет невозможно. Он добавил, что уже к концу весны стоит ждать разрушения фронта, если Зеленский не сможет привлечь людей в армию.