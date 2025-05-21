В Саратове учительница угрожала ученику убийством за отказ выплюнуть жвачку

В Саратове учительница начальных классов лицея № 3 имени Пушкина надела на голову ученика третьего класса мусорное ведро и сказала «убью» за отказ мальчика выплюнуть жвачку.

Инцидент попал на видео, которое распространилось в местных СМИ.

После проведенной проверки администрация учебного заведения приняла решение уволить педагога.

Об этом со ссылкой на администрацию Октябрьского района сообщает ТАСС.

Родителям мальчика директором школы принесены извинения, с коллективом проведена беседа об этике поведения. Учредителем вынесено предупреждение в адрес руководителя лицея о том, что подобное поведение педагогов недопустимо.

По факту данного инцидента следователи СК и прокуроры организовали проверки.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье завели дело по нападению подростка с молотком на учителя.