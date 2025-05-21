В Саратове учительница угрожала ученику убийством за отказ выплюнуть жвачку
В Саратове уволили угрожавшую третьекласснику убийством учительницу
Фото: [pxhere.com]
В Саратове учительница начальных классов лицея № 3 имени Пушкина надела на голову ученика третьего класса мусорное ведро и сказала «убью» за отказ мальчика выплюнуть жвачку.
Инцидент попал на видео, которое распространилось в местных СМИ.
После проведенной проверки администрация учебного заведения приняла решение уволить педагога.
Об этом со ссылкой на администрацию Октябрьского района сообщает ТАСС.
Родителям мальчика директором школы принесены извинения, с коллективом проведена беседа об этике поведения. Учредителем вынесено предупреждение в адрес руководителя лицея о том, что подобное поведение педагогов недопустимо.
По факту данного инцидента следователи СК и прокуроры организовали проверки.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье завели дело по нападению подростка с молотком на учителя.