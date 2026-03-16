Честный 0%: новый закон о рассрочке ударит по хитрым схемам и защитит покупателей в Подмосковье

Покупать в рассрочку станет прозрачнее, но чуть сложнее. С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу Федеральный закон «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки». Он меняет правила игры для сервисов «плати частями» и псевдобеспроцентных предложений, к которым привыкли покупатели в магазинах и на маркетплейсах. REGIONS разобрался в новых требованиях вместе с председателем комитета Мособлдумы по бюджету и финансам Тарасом Ефимовым.

Раньше рассрочку мог предлагать кто угодно, и никакого контроля за такими компаниями не было, если они не банки и не МФО. Теперь все иначе. Операторами рассрочки смогут быть только организации из реестра Банка России с минимальным капиталом от 5 миллионов рублей. Наблюдать за ними будет Центробанк.

Как пояснил Ефимов, новые правила запрещают сервисам завышать цену товара по сравнению с обычной покупкой, брать комиссии за рассрочку и навязывать дополнительные услуги. Срок рассрочки ограничат: до полугода с апреля 2026 года и до четырех месяцев с апреля 2028-го. Неустойку за просрочку установят на уровне не выше 20% годовых, а досрочное погашение сделают бесплатным. Так что спрятать проценты в цене или заставить покупателя платить за возможность платить частями больше не получится.

Под новые ограничения попадают прежде всего агрессивные рассрочки, через которые жители Подмосковья привыкли закрывать покупки крупной бытовой техники, ремонт и онлайн-заказы. Закон призван одновременно защитить потребителей и снизить риск безнадежных долгов.

С апреля рассрочку не смогут оформить те, у кого по другим договорам уже накопилось больше 50 тысяч рублей долга. А договоры на сумму свыше 50 тысяч будут передавать в бюро кредитных историй, чтобы кредиторы видели реальную долговую нагрузку граждан.

По словам Тараса Ефимова, новый закон создает прозрачный и регулируемый рынок сервисов рассрочки. Для дисциплинированных покупателей это значит, что рассрочка становится понятным и безопасным инструментом. А вот продавцам и операторам придется перестраивать маркетинговые стратегии и забыть про красивые, но обманчивый «0%».

