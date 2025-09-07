«Четенько накидали»: российский боец метким выстрелом гаубицы попал в тоннель с солдатами ВСУ

Российский солдат попал в тоннель с украинскими военными, используя гаубицу Д-30. Об этом рассказал военнослужащий 123-го гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона с позывным Енот. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Был у нас пацанчик один, он закинул [снаряд] прям в тоннель. Там есть тоннель под [станцией] ЖД, по-моему. Он четко им [ВСУ] прям туда закинул», — заявил он.

Енот сказал, что их атака также успешно уничтожила скопления вражеской живой силы во время построения.

«У них было построение, ну и четенько прямо по построению мы накидали», — отметил он.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на Майдане в Киеве после российского массированного удара, загорелось здание правительства Украины на Крещатике.