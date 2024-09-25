«Четкость формулировок»: Песков прокомментировал запретительные законы ГД

Дмитрий Песков не согласился с тем, что Государственная дума принимает только запретительные законы. Об этом сообщил «Коммерсантъ», цитируя слова пресс-секретаря президента.

Песков не согласен с утверждением о том, что в Госдуме разрабатываются преимущественно запретительные законы. По его словам, депутаты больше занимаются регулированием и упрощением различных процессов (во благо народу).

При этом он подчеркнул, что СМИ меньше обращают внимание на эту сторону законотворчества (акцентируя свое внимание на запретах). Хотя запреты тоже важны, как и четкость законов. Точные формулировки помогут избежать злоупотреблений и расплывчатости, «когда речь идет о последствиях за определенные действия».

Ранее Песков озвучил единственный вариант завершения спецоперации на Украине.