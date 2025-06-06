Четверо человек, включая детей, пострадали на трассе в лобовом ДТП

На 13-м километре трассы Новомосковское кольцо произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. По данным Госавтоинспекции Тульской области, пострадала семья с детьми. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».

Водитель Suzuki, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta под управлением 43-летней женщины. В результате столкновения пострадали сама водитель и ее пассажиры — 58-летняя женщина, 7-летний мальчик и 3-летняя девочка.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали всем пострадавшим необходимую помощь. Никому не потребовалась госпитализация.

Отметим, что это уже второе за последние дни ДТП в Тульской области с участием детей. Накануне в Арсеньевском районе под колеса автомобиля попал малолетний велосипедист.

Ранее сообщалось, что дело о ДТП в Одинцовском направили в суд.