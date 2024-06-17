Четверо нижегородцев оказались в реанимации с ботулизмом из-за инфицированной еды

Тяжелая инфекция, ботулизм, добралась до Нижнего Новгорода. Как минимум известно о четырех пострадавших. Их спасением занимаются в отделении реанимации, сообщает NewsNN.

Самое большое количество пострадавших от еды — в Москве и ее некоторых округах. В столице как минимум 120 человек были госпитализированы с признаками ботулизма, предположительно, вызванного едой из службы доставки. Аналогичная история случилась в Казани, где в больницу попали шесть человек.

В Нижнем Новгороде пока четыре человека попали в больницу №2. У всех наблюдаются признаки ботулизма.

«Действительно, четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое», — подтвердили в нижегородском минздраве.

По предварительным данным, все случилось из-за салата «Лобио» из «Самоката». Готовый продукт предоставляла компания «Кухня на районе», она проведет внутреннюю проверку и временно остановит приложения в городах со случаями отравления. Также проверку проводят региональные Роспотребнадзоры.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, возникающее из-за попадания в организм бактерии клостридии ботулинум. Нарушает подачу сигналов от нервов к мышцам, вызывает судороги, параличи, отек мышц и слабость. Также среди симптомов ярко выраженные нарушений дыхания, глотания и мочевыделения. Спасти от поражения нервой системы человека можно сывороткой против токсина, но ее важно поставить в первые 72 часа. В остальных случаях шансы на удачное восстановление снижены.

Ранее сообщалось, что ботулизм можно получить из-за консервов.