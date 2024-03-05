Четверо подростков потушили Вечный огонь в парке Уфы

Как информирует ТАСС со ссылкой на управлении МВД Башкирии, инцидент произошел накануне в парке имени И. Якутова в Уфе.

По данным полиции, группа из четверых подростков подошли к могиле героев гражданской войны и участников Октябрьской революции, после чего затушили горевший там Вечный огонь.

«В парке имени И. Якутова группа молодых людей <...> потушила Вечный огонь на могиле героев гражданской войны и участников революции, где захоронен первый башкирский чекист Н. И. Зенцов», – цитирует сообщение правоохранительных органов ТАСС.

В настоящее время весь преступный квартет задержан полицейскими. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что двое туристов, мужчина и женщина, посреди ночи устроили пьяные танцы у братской могилы бойцов, которые пали во время штурма крепости Кенигсберг в 1945 году. Их обвинили в надругательстве над надмогильным сооружением.