Четверо погибли, 44 ранены: последние новости катастрофы под Брянском

Четыре человека погибли в результате обрушения моста в Брянской области. По данным SHOT, они находились в эпицентре взрыва. Когда поезд «Климов — Москва» проезжал СВУ сработали на мосту. Число пострадавших 44 человека. Все они пассажиры указанного поезда.

По данным SHOT, Сотрудники службы спасения вынуждены разрезать повреждённый вагон, чтобы освободить людей, которые оказались в ловушке, и извлечь тела погибших в результате происшествия в Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также высказался об обрушении моста. По его словам, на месте работают все экстренные службы, представители органов власти.

«В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие», — написал он в своем аккаунте в соцсетях.

В МЧС сообщили о том, что к месту обрушения автомобильного моста в Брянской области были направлены дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате подрыва моста в Брянской области увеличилось до 22 человек.