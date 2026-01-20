«Четверо погибших из одного региона»: в Ивановской области сообщили о смерти бойцов СВО

Четыре военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), из Ивановской области погибли. Информация об этом появилась на портале «Кстати.News».

Отмечается, что трое из погибших проходили службу в воинских подразделениях, дислоцированных в других регионах страны. Четвертый боец служил на территории самого ивановского гарнизона. Точная дата предстоящих похорон в сообщении не указывается.

Накануне стало известно, что в Бурятии в ходе боевых действий погибли три родных брата. Их судьба проводит параллель с сюжетом известного военного фильма «Спасти рядового Райана».

Старший из братьев погиб еще в феврале 2024 года. Средний и младший брат, как сообщается, погибли к весне 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде открыли мемориальные доски в память о бойцах спецоперации.