Четверо школьников из Подмосковья стали лауреатами международной олимпиады «Туймаада»

Учащиеся подмосковного Физтех-лицея имени П. Л. Капицы стали лауреатами тридцатой Международной олимпиады «Туймаада». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Дипломы школьники завоевали в математической дисциплине, уточнили в ведомстве. Так, Даниил Игнатьев стал лучшим в старшей лиге. Он награжден дипломом первой степени. Еще трое учащихся Физтех-лицея в Долгопрудном — Артем Шекера, Владимир Крещик и Алексей Смоленцев — взяли дипломы второй степени.

Международная олимпиада школьников «Туймаада» прошла в Якутске. Учредителем научных состязаний является местное министерство образования и науки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников из Московской области с победой на Международной биологической олимпиаде.