Четверо сирийских военных погибли в результате израильского обстрела Дамаска

В ночь на понедельник, 7 августа, столица Сирии подверглась ракетному обстрелу со стороны ВС Израиля. Сирийские подразделения ПВО старались как могли устранить угрозу мирным гражданам, но все израильские снаряды отбить не удалось.

Как проинформировало Минобороны Сирийской республики, в ходе ракетных ударов израиля погибли четверо военнослужащих. Ещё четыре бойца Армии Сирии ранены. В настоящее время все пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь.

О каких-либо жертвах и пострадавших со стороны мирного населения Дамаска не сообщается.

Ранее сообщалось, что беспилотники американской коалиции 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии.