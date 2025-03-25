Четверть миллиона россиян обращаются к омбудсменам ежегодно

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, четверть миллиона граждан ежегодно обращается к федеральному и региональным омбудсменам, что говорит о доверии людей к институту государственной правозащиты. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Она добавила, что свыше 40% жалоб при обращении касаются реализации социальных прав: вопросы защиты семьи, материнства, детства, право на соцобеспечение, на жилище, охрану здоровья и медпомощь, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду. Около 20% всех обращений поступает на нарушения процессуальных прав в административном и уголовном производстве.

По мнению Москальковой, на 10 тыс. человек населения к региональным уполномоченным по правам человека приходится в среднем по 12 обращений. Выше среднего по России показатели интенсивности обращений в СЗФО и ДФО.

Она подчеркнула, что институт уполномоченного по правам человека в Подмосковье является одним из узловых звеньев системы региональных омбудсменов в России. В регионе накоплен ценный опыт, позволяющий добиваться значительных успехов в защите прав людей, а также организован институт представителей уполномоченного в городских округах Подмосковья, проводятся опросы жителей по актуальным вопросам реализации и защиты их конституционных прав. Так, в Московской области в 2024 году в лидерах по обращениям были жалобы по вопросам защиты соцправ, большая часть из которых – жилищные права, право на соцобеспечение, вопросы брака и семьи, охраны здоровья.

Ранее сообщалось, что свыше 5,2 тыс. обращений поступило в аппарат детского омбудсмена Подмосковья за год.