Четверть миллиона звонков поступило в call-центр «Стань мамой в Подмосковье» с января
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Двести пятьдесят тысяч звонков приняли операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» с января текущего года. Тринадцать тысяч обращений поступили от жительниц других субъектов России.
Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, работа call-центра стартовала в 2019 году. В целом с этого времени специалисты приняли полтора миллиона звонков.
«В среднем один оператор обрабатывает около двухсот звонков в сутки», - добавила Стригункова.
Номер call-центра – 8 (800) 550-30-03.
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