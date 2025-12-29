Четвертая жена Виктора Логинова экстремально похудела до 38 кг из-за измен и грядущего развода

Личная жизнь Виктора Логинова, известного миллионам по образу Гены Букина из «Счастливы вместе», вновь оказалась в центре скандала, обнажив не телевизионную комедию, а реальную драму с серьезными последствиями для здоровья. Поклонники бьют тревогу: его четвертая жена, 27-летняя актриса Мария Гуськова, «не вывозит», экстремально худеет и снова подает на развод, обвиняя мужа в измене. Об этом пишет KP.RU , ссылаясь в том числе на информацию из соцсетей звезд.

Мария, с которой актер сочетался браком в 2020 году, публично заявила о решении развестись, сопроводив пост шокирующими деталями о своем физическом и психическом состоянии. В эмоциональном видеообращении Гуськова сообщила, что ее вес на фоне постоянного стресса упал до критических 38 килограммов, а для стабилизации состояния ей пришлось обратиться к психотерапевтам и начать прием антидепрессантов.

Также в личном блоге Мария обвинила Логинова в систематической неверности, приведя в пример обнаруженную в его телефоне переписку с другой женщиной, чей перелет в Москву он, по ее словам, финансировал.

Кроме того, молодая женщина заявила о серьезных карьерных потерях, утверждая, что полностью посвятила себя мужу, находившемуся, по ее выражению, «на финансовом и моральном дне», и из-за этого упустила множество профессиональных возможностей.

«Человек не дает мне развод, обосновывая это тем, что не хочет разводиться, но при этом творит лютую дичь. Все, что мне остается делать, — это полагаться на наши законы и суд. И я очень надеюсь, что суд решит все по-честному. Если человек с грязью, от него будет вонять всю жизнь, пока он сам себя не отмоет. А отмывай его, не отмывай — без его желания все равно заляпается», — высказывалась девушка.

Это уже не первый раз, когда Мария заявляет о разрыве — первая попытка расторгнуть брак была предпринята ей еще в 2021 году, но тогда пара помирилась. Однако сейчас ситуация выглядит более радикально: актриса не только подала заявление, но и удалила свои социальные сети, чтобы избежать давления, а для решения вопроса готова идти в суд, поскольку, по ее словам, Логинов не желает подписывать документы добровольно.

Сам актер, несмотря на запросы СМИ, предпочел не комментировать ситуацию.

