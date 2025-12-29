«Время уходить»: юрист назвал два сценария для квартиры Ларисы Долиной

Юридический конфликт вокруг московской квартиры, отошедшей по суду от певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье, может развиваться по двум четким сценариям. Юрист Илья Русяев объяснил, что объявленные сторонами даты носят декларативный характер, а решение будет за судебными приставами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Правовая ситуация вокруг квартиры, которую Лариса Долина должна освободить в пользу Полины Лурье, упирается в формальную процедуру. Как пояснил юрист Илья Русяев, ключевое значение имеют не публичные заявления сторон, а вступившее в силу судебное решение и работа приставов-исполнителей.

Сейчас возможны два варианта. Первый — добровольный съезд Долиной в тот срок, который она обозначила. В этом случае пристав просто составит акт и инцидент будет исчерпан. Второй путь — нарушение сроков. Тогда в действие вступит механизм принудительного освобождения жилплощади с составлением описи имущества и его возможным изъятием на хранение. За просрочку на должника наложат исполнительский сбор, а за сопротивление приставам могут выписать серьезный штраф.

Особый нюанс в этом деле — новогодние праздники. По закону, принудительные действия в нерабочие дни возможны только в исключительных случаях, которых в жилищных спорах практически не бывает. Поэтому, даже если сроки будут нарушены, финальная развязка с большой вероятностью сместится на начало января, когда выйдут на работу все государственные службы.

