Четвертую школу возводят на территории подмосковного ЖК «Люберцы»

В рамках развития социальной инфраструктуры жилого комплекса «Люберцы» в одноименном городском округе группа «Самолет» возводит уже четвертую школы в составе данного проекта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что строительные работы ведутся по установленному графику. На сегодняшний момент общая готовность здания школы составляет почти двадцать процентов. На строительной площадке объекта ежедневно работает 75 человек, а также задействована необходимая техника: мини-погрузчик и погрузчик, экскаватор, самосвал и поливомоечная машина.

Ожидается, что в здании общей площадью более двадцати двух тысяч квадратных метров смогут обучаться по 6 параллелей с 1 по 11 классы. «Центром притяжения» для всех учеников станет библиотечный центр с книгохранилищем на 20 тысяч единиц, который разместился сразу на трех этажах школы. Внутренний двор школы поделят на функциональные зоны. Здесь оборудуют как места для активных занятий, так и для спокойного отдыха в тени деревьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.