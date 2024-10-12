Четверых с ребенком отбросило взрывной волной: приходят подробности мощного взрыва в столице Чечни
Фото: [REGIONS/ Анна Быкова]
По поводу произошедшего сегодня днем взрыва взрыва на проспекте Мохаммеда Али в Ахматовском районе Грозного приходят новые подробности. Известно, что взорвались цистерны с топливом на местной АЗС.
Как передает Mash, в результате взрыва на АЗС пострадали четыре человека. Среди них есть мать с ребенком. В последних угодил газовый баллон.
«Пострадали как минимум четыре человека. Двое из них — мама с ребенком, в них попал баллон, который отбросило ударной волной», — говорится в telegram-канале «Известия» передают, что пострадавших нет.
Уже известно, что на место происшествия прибыли пожарные, которые пытаются локализовать пламя.
Ранее сообщалось, что в Грозном возле колледжа, что в Ахматовском районе, прогремел мощный взрыв.