В центре Грозного взорвалась заправка, число пострадавших уточняется

В Грозном возле колледжа, что в Ахматовском районе, прогремел мощный взрыв. Об этом передают местные паблики в соцсетях.

По предварительным данным, в результате взрыва начался пожар, а затем взорвалась автозаправка. По словам очевидцев, взрывы продолжаются до сих пор.

«В Ахматовском районе Грозного прогремел сильный взрыв. Как, по предварительной информации, взорвалась заправка», — передают SHOT и Baza.

Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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