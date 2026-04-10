Четыре блогера из Подмосковья стали амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»

Четыре блогера из Подмосковья вошли в число амбассадоров шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Это музыкант, композитор и преподаватель из Химок Екатерина Бурдаева, учитель и эксперт онлайн-образования из Дзержинского Татьяна Золотарева, эксперт с образованием педагога-психолога из Пущино Алена Удовенко и учитель истории из Балашихи Станислав Аманов.

Екатерина Бурдаева – обладатель премии Russian World Music Awards. Входит в топ-10 лучших этномузыкантов России, преподает в ЦРТК РАМ им. Гнесиных и через современные медиа работает над сохранением и популяризацией культурного наследия страны. Она дважды становилась победителем проекта «ТопБЛОГ». Сейчас она пишет музыку к фильмам и спектаклям, выступает в роли публичного спикера и эксперта.

Татьяна Золотарева – учитель высшей квалификационной категории, она ведет блог «Будни Учителя Блогера». Татьяна является экспертом всероссийских конкурсов, таких как «Это у нас семейное», «Большая перемена», «Твой Ход», участником Национальной премии «Женщины России» в категории «Женщина Блогер», а также капитаном команды Всероссийского конкурса «Лидеры России. Команды».

Алена Удовенко – эксперт с профильным образованием педагога-психолога и практическим опытом в сфере журналистики. Свой блог она начала вести во время пандемии. Одним из важных направлений ее работы стало осмысление ключей к пониманию «русского кода» и поиск способов сделать его популярным в мире через мягкую силу культуры.

Станислав Аманов – учитель истории и автор блога «История и общество». Уже несколько лет Станислав помогает коллегам, делится опытом и получает обратную связь.

Всего на участие поступило более 1 тыс. заявок из 78 регионов страны. Амбассадоры будут проводить образовательные встречи, запускать региональные медиапроекты, делиться практическими инструментами и включаться в ключевые события индустрии.

