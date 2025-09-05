Четыре часа паники: голая женщина с молотком устроила осаду в машине

В Лос-Анджелесе голая женщина устроила погоню с полицейскими после нападения на человека, пишет издание The New York Post (NYP). Преступницу, скрывшуюся на автомобиле, быстро заблокировали правоохранители, однако сдаваться им американка не хотела в течение четырех часов.

По информации местной полиции, женщина находилась в автомобиле с маленькой собакой на заднем сиденье и была вооружена молотком. Специалисты по ведению переговоров пытались убедить ее добровольно выйти из машины, однако их усилия не увенчались успехом.

Критический момент наступил, когда к месту происшествия прибыл отряд спецназа и пригрозил применить гранаты со слезоточивым газом. После этого американка выбросила молоток и вышла из автомобиля с поднятыми руками. Ее немедленно завернули в простыню и доставили в медицинское учреждение для осмотра. Причина столь необычного поведения женщины не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция задержала бежавшего по улице в поисках любви голого мужчину.