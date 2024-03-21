Четыре человека погибли в ДТП на якутской трассе «Умнас»

Смертельное ДТП произошло в Хангаласском районе Якутии, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС по региону. Также известно о пострадавших.

По данным экстренной службы, на 37 км трассы «Умнас» столкнулись Toyota Corolla и внедорожник УАЗ. Как именно это произошло пока выясняют.

На данный момент известно, что четыре человека погибли на месте аварии. Еще четверо числятся пострадавшими. Одного из них спасатели деблокируют из машины. Транспорт, судя по снимку, превратился в груду металла. На участке трассы работают сотрудники ГИБДД, пожарные из села Октемцы и спасатели регионального МЧС.

Отмечается, что среди погибших и пострадавших нет детей. Пострадавших передали врачам в районную больницу Покровска.

Ранее сообщалось, что под Челябинском произошло смертельное ДТП с участием иномарок.