Четыре дня без внешних причин: когда перепады настроения становятся поводом к врачу

Перепады настроения — это симптом, который всегда о чем-то сигнализирует, но не всегда означает болезнь. Такую точку зрения в беседе с RT высказал психиатр Евгений Кульгавчук. По его словам, самой частой причиной является истощение ресурса. А в некоторых случаях, как пояснил врач, эмоциональные качели — это просто особенность темперамента, с которой можно научиться жить.

Психиатр Евгений Кульгавчук в разговоре с RT объяснил природу перепадов настроения. Самой частой причиной, по его словам, является истощение ресурса. Для наглядности врач привел образное сравнение с ведром воды. Если постоянно черпать из него воду — стресс, недосып, многозадачность, — а доливать редко — отдых, радость, — то сначала насос будет хватать воздух. Это и есть, как пояснил Кульгавчук, перепады от бодрости к апатии. Такое состояние, по его мнению, не болезнь, а крик о помощи нейромедиаторов — дофамина и серотонина.

Однако перепады настроения, продолжил врач, могут сигнализировать и о ряде психологических проблем. В их числе пограничное расстройство личности, синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых (эмоциональная дисрегуляция) и биполярное аффективное расстройство. Кроме того, причиной такого состояния могут быть проблемы с щитовидной железой: гипертиреоз, по словам психиатра, часто маскируется под тревожное расстройство с раздражительностью. Также к перепадам ведет предменструальное дисфорическое расстройство.

Кульгавчук назвал несколько факторов, расшатывающих настроение. Среди них — дофаминовые ямы. Как пояснил врач, быстрый дофамин от коротких видео в социальных сетях приводит к истощению. Также негативно влияют недосып и подавленная агрессия при проблемах в коммуникации и невозможности сказать «нет».

Когда же стоит обратиться к специалисту? По словам психиатра, поводами для визита являются спонтанная смена настроения без внешних причин с фазами более четырех дней, потеря критики в периоды эмоционального подъема, дереализация, а также мысли о нежелании жить.

При этом существует и вариант нормы, где работает самопомощь. Как пояснил Кульгавчук, это реактивность: перепад всегда имеет триггер и носит краткосрочный характер. Такое состояние, по его словам, говорит о высокой чувствительности нервной системы. Это не болезнь, а темперамент, с которым можно научиться жить.

Врач также поделился способами самопомощи и профилактики. Первый — ведение дневника состояний с колонками: дата, ситуация, мысль, эмоция, действие. Второй — сенсорная перезагрузка. Достаточно погрузить лицо в воду на 10-15 секунд, и ритм сердца замедлится, а психика переключится на выживание, а не на панику. Третий способ — гигиена дофамина. Кульгавчук рекомендовал первый час после пробуждения проводить без гаджетов.

