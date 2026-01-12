Четыре года одиночества: история женщины, которая ищет мужчину как товар по каталогу

34-летняя жительница США Пейдж Дэвис на протяжении четырех лет использует нестандартный метод поиска партнера. Она рассылает друзьям и знакомым праздничные открытки и визитки с собственной фотографией и контактной информацией. О необычном способе поиска возлюбленного она рассказала People, сообщает «Лента.ру».

Идея возникла в 2022 году, когда Дэвис организовала профессиональную фотосессию и оформила снимки в виде поздравительных карточек. В тексте открытки она просила разместить ее на видном месте дома, чтобы потенциальные кандидаты могли увидеть фотографию. В качестве предпочтений она указала желание познакомиться с успешными и высокими мужчинами.

В 2025 году метод был усовершенствован. Пейдж Дэвис начала дополнять открытки персональными визитками, на которых, помимо фотографии, размещен QR-код, ведущий на ее страницы в социальных сетях. Задумка заключается в том, чтобы получатели передавали эти визитки своим одиноким знакомым мужчинам, которых они считают подходящими.

По словам Дэвис, пока эта инициатива не привела к организации ни одного свидания. Несмотря на это, друзья поддерживают ее креативный подход и ежегодно ждут новых открыток. Сама женщина намерена продолжать свою традицию, несмотря на текущее отсутствие результатов.

