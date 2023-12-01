Четыре израильских населенных пункта остались без освещения после ливанских обстрелов

По данным некоторых СМИ, после ливанского обстрела в Израиле оказалась повреждена высоковольтная линия. В итоге четыре поселения на севере страны остались без электричества. Без света оказались жители Маргалиота, Манара, Кфар-Гилади и Мисгав-Ама.

Боевые действия между Израилем и Палестиной возобновились после того, как движение ХАМАС нарушило условия прекращения огня. После этого Израиль снова начал обстрел сектора Газа, а Ливан поддержал палестинцев, открыв огонь по Израилю. Сейчас Египет старается вновь приостановить конфликт и возобновить перемирие.