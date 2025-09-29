Четыре купюры с уникальной серией оценены в 2,5 млн на Камчатке
На торговой площадке Авито обнаружили объявление о продаже четырех банкнот номиналом 500 руб. каждая, за которые продавец запрашивает 2,5 млн руб.
По информации ИА «Кам 24», уникальность этих купюр, по мнению автора объявления, заключается в последовательности первых букв серийных номеров — «НА, НЯ, ЛИ, СЬ», образующих слово «нанялись». Именно эта комбинация, согласно утверждению продавца, многократно повышает стоимость данных банкнот, делая их цену в 1250 раз выше номинальной.
Владелец не объясняет, в чем конкретно заключается ценность подобного сочетания символов, но характеризует данный набор как «чрезвычайно редкий».
Объявление было опубликовано 15 сентября, и к 28 сентября оно привлекло внимание более 360 пользователей.
