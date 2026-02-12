Четыре лица одной болезни: выявлены нетипичные симптомы проявления анорексии

Российские психиатры представили данные, которые заставляют иначе взглянуть на природу нервной анорексии. Результаты годичного наблюдения за 115 пациентами столичной ПКБ № 1 имени Алексеева показали: классический портрет больного, одержимого страхом лишнего веса и искажающего реальные очертания своего тела, подходит лишь для 59% обратившихся. Остальные 41% демонстрируют симптоматику, которую раньше не принято было связывать с этим расстройством, сообщает ТАСС .

Исследование, опубликованное в журнале Consortium Psychiatricum, систематизировало проявления болезни с помощью специального чек-листа. После математической обработки данных выделились четыре отчетливых кластера. Первый — классический: навязчивый страх поправиться и дисморфофобия. Он собрал 35,7% испытуемых.

Вторая группа, напротив, почти не демонстрировала пищевых отклонений. Здесь на первый план вышли тревога, подавленность и грубые нарушения сна. Таких пациентов оказалось 33,6%. Третий тип (23,5%) сочетал в себе ограничения в еде и когнитивный дефицит — проблемы с памятью и концентрацией. Наконец, самая малочисленная группа — 7% — отличалась эмоциональной холодностью и ипохондрической фиксацией на здоровье.

Руководитель работы Ольга Карпенко акцентирует: дефицит веса, который сегодня является краеугольным камнем диагноза, возможно, лишь фасад. За ним скрываются состояния, требующие принципиально разной терапии. Сейчас все они ошибочно маркируются единым шифром.

Критическая важность открытия упирается в фармакологическую беспомощность: специфических лекарств против нервной анорексии не существует. Выделение подтипов болезни позволяет сместить фокус с насильственного кормления на коррекцию тревоги, аффекта или когнитивных нарушений. По сути, психиатры вплотную подошли к персонализированному протоколу ведения таких больных вместо шаблонного подхода, который годами давал сбои.

Ранее сообщалось, почему финал зимы устраивает организму стресс-тест и повышает риски инсульта.