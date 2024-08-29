Четыре новых электропоезда появятся на маршруте между Москвой и Рязанью

До конца текущего года на маршрут между столицей и Рязанью должны выйти четыре новых электропоезда. Об этом сообщило 7info со ссылкой на главу региона Павла Малкова.

Уточняется, что обновление подвижного состава ведется совместно с ЦППК. Первые два электропоезда должны появиться уже в следующем месяце, остальные заработают до конца года.

Подчеркивается, что в составе поездов будут комфортные современные вагоны.

Ранее сообщалось, что девятая «Иволга» начала курсировать на МЦД-3 в Московском регионе.