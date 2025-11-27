«Четыре очага смертельной болезни». в российском регионе выявили вспышки бешенства среди животных

В Забайкальском крае эпидемиологическая обстановка остается напряженной. По информации местного управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано четыре очага бешенства среди животных.

Все случаи выявлены в Оловяннинском и Могойтуйском округах. Важно отметить, что случаев заболевания бешенством среди людей в 2025 году не зафиксировано.

Ранее в Забайкалье уже был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозой распространения пастереллеза. Это заболевание было обнаружено в нескольких районах края.

Особую озабоченность специалистов вызывает ситуация с бруцеллезом. Сейчас в шести округах Забайкалья действует карантин в 67 зоонозных очагах этого заболевания.

Статистика показывает, что в 2025 году зарегистрировано девять случаев заболевания бруцеллезом среди людей. Этот показатель в 2,3 раза превышает среднемноголетний уровень заболеваемости в регионе.

Продолжают регистрироваться случаи заболеваний лептоспирозом среди сельскохозяйственных животных. В 2025 году выявлено шесть очагов этой инфекции в Шилкинском, Красночикойском, Карымском и Нерчинском округах.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию среди животных, случаев заболевания лептоспирозом людей в этом году не зарегистрировано. Ветеринарные службы продолжают проводить необходимые мероприятия по контролю за эпизоотической обстановкой в регионе.

