Четыре пассажира российского рейса едва не погибли во время полета

Рейс из Сочи в Иваново, совершенный 22 июля, едва не закончился трагедией — у четырех пассажиров одновременно обострились серьезные проблемы со здоровьем. Об этой истории рассказал Mash.

По информации источника, один мужчина потерял сознание, у другого пассажира на фоне перенесенного инфаркта произошел резкий скачок давления. У женщины, находившейся на борту, проявились признаки инсульта, а другая пассажирка пожаловалась на сильное недомогание.

Ситуацию спасла врач-кардиолог из Иваново, которая возвращалась с курорта домой. Профессионал своего дела мгновенно оценила состояние всех четверых пострадавших, сделала необходимые инъекции, дала лекарства и постоянно контролировала показатели давления. Ей помогал медик из Владимира, который также находился на борту.

Благодаря слаженным действиям медицинских специалистов, состояние всех пассажиров удалось стабилизировать до момента посадки самолета. Врачи продолжали наблюдать за больными до окончания полета, предотвратив возможные осложнения.

Ранее сообщалось, что комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из-за пьяного скандала.