Четыре сотни моторов: в Сургуте автополк «Ночных волков» прошел маршем по городу

Сургут в День Победы превратился в арену для моторного шоу, которое сложно не заметить и невозможно забыть. Четыре сотни автомобилей и мотоциклов выстроились в единый автополк. Колонна, ревущая моторами и украшенная флагами, прошла по главным улицам города, оставив после себя не только выхлопные газы, но и сотни восхищенных роликов в соцсетях. Организатор традиционной акции — сургутское отделение мотоклуба «Ночные волки», пишет ugra-news.ru .

Колонну в Сургуте ждали заранее. И не просто ждали — снимали на телефоны с балконов, обочин и из салонов встречных машин. Русские и советские флаги, Знамя Победы, эмблемы клуба и ветераны за рулем ретро-моделей — все это слилось в пестрый, но строго организованный поток. Главное правило: ехать плотно, не разрываться и сигналить в унисон.

Старт традиционно дали с парковки у Ледового дворца. Именно эта точка в Сургуте уже несколько лет служит отправной для главного мотопарада города в честь 9 Мая. Далее — маршрут по ключевым артериям, чтобы как можно больше людей успели увидеть и вспомнить.

Участники не скрывали эмоций. Гудки автомобилей и рев мотоциклов смешивались с криками «Ура» и аплодисментами прохожих. Водители, многие из которых специально отмыли и задекорировали свои машины, сигналили в такт, создавая шумовой фон, который невозможно перепутать с обычной городской суетой. Это был именно ритуал, а не просто проезд по пробкам.

В этом году акция вновь доказала: «Ночные волки» в Сургуте превратили автопробег из разового мероприятия в устойчивую городскую традицию. Организаторы называют колонну «автополком», и название это звучит все менее метафорично. Четыре сотни единиц техники — это не просто цифра. Это километры живого коридора, который движется, сверкая флагами и лакокрасочными покрытиями.

Судя по реакции в социальных сетях, пробег стал главным уличным событием Дня Победы в Сургуте. Ролики с видами колонны, растянувшейся на несколько кварталов, набирают просмотры. Комментаторы пишут о гордости и уважении к организаторам, которые из года в год выводят на улицы все больше машин.

Самое важное в этой акции, по словам очевидцев, даже не количество участников, а атмосфера. Когда мимо едут ветераны с орденами на груди (пусть и в автомобилях с кондиционерами), а следом за ними — дети, высунувшиеся из окон с флажками, — это работает сильнее любых официальных речей. Сургут еще раз показал, что память о героях Великой Отечественной может звучать не только в минуту молчания, но и в грохоте моторов, идущих в одной колонне.

