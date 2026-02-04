Четыре улицы Южно-Сахалинска попадут под отключение света

В Южно-Сахалинске в среду, 4 февраля, запланированы технические работы на объектах электросетевого хозяйства. В связи с этим на ряде городских адресов будет временно приостановлена подача электроэнергии. Информацию распространила пресс-служба местного филиала ПАО « Сахалинэнерго ».

По данным энергетиков, кратковременные отключения с 10:00 до 12:00 затронут дома на проспекте Мира. В перечень вошли здания № 1г, 1/8, 1/6, 1б, 1д, 2б/3, 2б, 2б/9, 2б/4, 2а, 2б/5, 2б/8 и 2б/15а.

Более продолжительные ограничения — с 10:00 до 15:00 — запланированы на других участках городской застройки. Электроснабжение будет временно отсутствовать в ряде домов на проспекте Победы, улице Анивской и улице Железнодорожной. В список включены здания № 102, 102а, 102в, 103, 108, 108а, 110 и 118 на проспекте Победы; № 124а, 126, 134, 135, 151, 155, 157, 159, 162 и 164 на улице Анивской, а также дом № 130а на Железнодорожной улице.

В энергокомпании уточнили, что получить дополнительные разъяснения жители могут через официальный сайт профильной службы либо по телефонам диспетчерской — 782-782 и бесплатной горячей линии 8 (800) 301-300-8.

