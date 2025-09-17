Четырехдневка: врач рассказал о скрытой неочевидной угрозе для мозга

Пока власти обсуждают пилотный переход на четырехдневную рабочую неделю, эксперты анализируют не только ее преимущества, но и скрытые угрозы. Клинический психолог Вероника Антропова в беседе с Om1 Новосибирск, опираясь на международные исследования, указала на двойственное влияние этой реформы на мозг и психику человека.

Главный риск, по словам эксперта, кроется не в самой идее, а в ее неправильной реализации. Если сокращение рабочих дней приведет лишь к сжатию прежнего объема задач в четыре дня вместо пяти, последствия для сотрудников будут негативными.

То есть, по словам Антроповой, возрастет интенсивность труда, что может спровоцировать хронический стресс. С нейробиологической точки зрения это особенно опасно: хронические переработки физически изменяют структуру мозга, приводя к ухудшению памяти, снижению когнитивных функций и эмоциональной нестабильности.

Однако специалист указала и на плюс системы. Она отметила, что при грамотном подходе четырехдневка является мощным инструментом профилактики выгорания. Антропова сослалась на масштабный кембриджский эксперимент 2023 года. В исследовании с участием 2900 работников переход на четыре дня при сохранении зарплаты дал впечатляющие результаты: увольнения сократились на 57%, продуктивность выросла на 22%, а уровень эмоционального истощения упал на 38%. Ключевое условие успеха — фундаментальный пересмотр бизнес-процессов, а не механическое сжатие графика.

Таким образом, переход на сокращенную неделю может помочь, если провести реорганизацию рабочего времени, отказаться от неэффективных задач и следовать цифровой гигиене.

Впрочем, инициативу восприняли спорно, ведь для таких сфер, как медицина, МЧС или непрерывное производство, переход на четыре рабочих дня неприемлем. Здесь, как подчеркивает психолог, целесообразнее развивать гибкие форматы занятости, чтобы польза от сокращенной недели не обернулась неврологическим ущербом для сотрудников.

