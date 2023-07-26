Четырехэтажный паркинг появится в ЖК «Рафинад» в Химках

В сообщении ведомства уточнили, что паркинг будет рассчитан на 370 машиномест и 18 мотомест. Площадь парковочного пространства превысит 2,5 тысячи квадратных метров. Отметим, что в миниполисе 11 монолитных домов, рассчитанных на 1603 квартиры. На территории жилого комплекса обустроили остров развлечений, где есть места для занятий спортом, зона отдыха и детские комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.