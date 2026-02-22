Четырехлетняя химчанка поучаствовала в рекордных лыжных стартах «TOPSKI FAMILY»

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха в субботу превратился в эпицентр лыжной жизни Подмосковья. Здесь прошел финал пятого, юбилейного сезона гонок для детей и взрослых «TOPSKI FAMILY» на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского. Цифры впечатляют: на старт вышло более 800 участников. От четырехлетних малышей, едва освоивших лыжи, до маститых спортсменов — всех объединила любовь к снегу, скорости и активному образу жизни.

Александр Панжинский поблагодарил природу за снежную зиму, которая позволила спортсменам хорошо подготовиться к соревнованиям. Он подчеркнул, что в гонке каждый участник, вышедший на старт и добравшийся до финиша, уже является победителем, поскольку главное в таких стартах — победа над самим собой.

Одинцовский парк был выбран для проведения гонки не случайно. По мнению организаторов, это место по праву считается центром лыжного спорта в Подмосковье. Здесь проложена отличная трасса, оборудованы удобные раздевалки и пункты питания. Кроме того, на дистанции часто можно встретить лучших лыжников страны. В этот раз в семейных стартах приняли участие титулованные друзья Панжинского, для которых выйти на лыжню рядом с любителями — возможность поддержать общее спортивное движение.

Особенно ценно участвовать в одной гонке с прославленными чемпионами для тех, кто только начинает свой путь в спорте. Например, четырехлетняя Арина Сильченко из Химок уже уверенно стоит на лыжах и имеет в копилке кубок за первое место. Вместе с родителями она старается участвовать во всех марафонах и соревнованиях, чтобы наращивать опыт и совершенствовать технику. Ее мама Илона отмечает, что семья любит все гонки, но в стартах Панжинского они участвуют практически во всех категориях. Их привлекает отличная трасса, особая атмосфера парка и поддержка олимпийского чемпиона, который проводит разминки и подбадривает участников на дистанции. Детей это заряжает и вдохновляет равняться на чемпионов.

Перед стартом Александр Панжинский провел традиционную разминку для всех участников, а также поздравил собравшихся с Масленицей, добавив праздничного настроения.

Соревнования прошли в семи возрастных категориях на дистанциях от 600 метров до пяти километров. Особый азарт вызвали две семейные эстафеты, где команды составляли из мам, пап и детей. В итоге день завершился не подсчетом секунд, а ощущением большого спортивного праздника, который объединил 800 человек.

