Четырехполосный автомобильно-пешеходный мост продолжают возводить в Балашихе

На территории жилого комплекса «Пехра» городского округа Балашиха ведутся монолитные работы по возведению четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на объекте выполнены свайные работы, продолжается строительство опор моста и монтаж мостовых балок. Ожидается, что длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

Новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра», который возводится между улицами Трубецкая и Звездная. Станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города. Также для жителей комплекса сократится время в пути до ж/д станции «Балашиха». Реализация проекта даст возможность быстрого выезда и на шоссе Энтузиастов.

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