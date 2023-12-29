Четырнадцать новых автобусных маршрутов запустили в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье для обеспечения комфортного и безопасного проезда запустили четырнадцать новых автобусных маршрутов, сообщил глава областного Минтранса Алексей Гержик. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Еще на 200 действующих маршрутах в текущем году изменили схемы движения, чтобы пассажирам было удобно добираться до автостанций и железнодорожных вокзалов, подчеркнул министр.

«В этом году на подмосковные маршруты различных округов вышло более 1,6 тысячи автобусов разных классов», — отметил Алексей Гержик.

В текущем году пассажиры совершили порядка 760 миллионов поездок на автобусных маршрутах Подмосковья. Этот показатель на пять процентов выше, чем в прошлом году, добавили в ведомстве.

Кроме того, в этом году в рамках повышения комфорта и безопасности на объектах транспортной инфраструктуры была открыта новая автостанция в Бронницах, а также отремонтированы автовокзалы в Подольске, Лыткарино и Пушкино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что сейчас на маршрутах в Подмосковье работает порядка десяти тысяч автобусов.