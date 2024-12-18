Чиновник из Краснодарского края назвал «тупорылым животным» мать погибшего бойца СВО

В Сети появилась аудиозапись одного из совещаний администрации Тимашевского района Краснодарского края. На нем, предположительно, глава района назвал «тупорылым животным» одного из депутатов. Такая запись была опубликована телеграм-каналом Kub Mash.

На записи слышно, как человек, похожий по голосу на Андрея Палия, главу Тимашевского района, оскорбляет Екатерину Сандецкую, депутата Совета Медведовского сельского поселения. Он обвиняет ее в деструктивном поведении, а также в том, что при любом голосовании она отдает свой голос против. Палий вдобавок называет ее «тупорылым животным».

Сандецкая является матерью военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции. Летом этого года ей был вручен орден Мужества, которым был посмертно награжден ее сын.

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