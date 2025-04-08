Чиновника убили выстрелом в голову на Алтае

Начальник отдела ГО и ЧС по Баевскому району Сергей Крицких был застрелен на почве ревности, сообщает Инфо24.

Мужчину убили 4 апреля поздним вечером, выстрелом в лицо из охотничьего ружья. Широко известно об инциденте стало лишь 8 апреля. По предварительным данным, стрелок приревновал свою жену, сотрудницу местной администрации.

Полагают, именно из-за возлюбленной сибиряк пошел на преступление. До него мужчина выпил алкоголь для смелости и направился в гости к оппоненту, где его убил. При этом стрелок сам вызвал скорую помощь и полицию, а после сел на крыльцо в ожидании.

Мужчину задержали. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. У жертвы и его убийцы остались дети.

За последнее время в Алтайском крае это уже не первый случай убийства, где жертвой становились чиновники. Ранее также расправились с главой администрации Завьяловского района Николаем Онищенко.