Раскрыта личность мужчины, застрелившего главу района на Алтае

В мужчине, которого подозревают в убийстве чиновника, узнали местного тренера по боксу. Он занимался с воспитанниками местной команды.

Журналисты установили, что у тренера есть два сына, которые также увлечены боксом. В 2022 году старшего наградили за личный вклад в развитие спортивной сферы и физкультуры в селе Завьялово. Сам мужчина гордился наследниками и даже вел альбом с их успехами под названием «Мои сыновья — смысл жизни».

Напомним, 4 марта стало известно о смерти главы Завьяловского района Николая Онищенко. Телеграм-канал 112 сообщал, что его застрелили из охотничьего ружья на выходе из кафе. Причиной убийства мог стать личный конфликт, но его детали пока неизвестны. После содеянного мужчина, которого назвали бывшим руководителем районного комитета по делам молодежи, предпринял попытку суицида. Он находится в больнице.