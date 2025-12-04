Жители Владивостока обвинили городскую администрацию в полном бездействии

В столице Приморья нарастает волна возмущения работой городской администрации. Как отмечает NEWS.VL, жители Владивостока в соцсетях и официальных обращениях открыто заявляют о фактическом развале городского хозяйства и полной утрате контроля за ситуацией в городе.

По оценкам горожан, ситуация достигла критической отметки. Единственным механизмом решения локальных проблем, таких как содержание территорий, стали личные жалобы граждан. Похоже, заработали механизмы «обратной связи», созданные по поручению президента России Владимира Путина для оперативного реагирования на проблемы.

Однако, как считают местные жители, это привело к парадоксальному результату: чиновники перестали исполнять свои прямые обязанности проактивно и теперь лишь пассивно ждут «сигнала» от населения, чтобы отреагировать на уже обострившуюся ситуацию. Также вызывает гнев отсутствие контроля над подрядными организациями, из-за чего работы часто выполняются некачественно и требуют переделки.

Перечень претензий жителей к властям обширен: разбитые дороги, неэстетичные остановки, свалки мусора, «скверы из бетона», транспортный коллапс, бездействие управляющих компаний, незаконные вырубки зеленых насаждений и проблемы с организацией питания в школах. Ситуацию усугубляет активная жилищная застройка, которая ведется без модернизации изношенных коммунальных сетей, что приводит к росту числа аварий в ЖКХ.

Накал эмоций в обществе высок.

«Ощущение, что администрация просто выживает людей из города», — пишет одна из жительниц в соцсетях.

Это мнение находит широкий отклик. Многие владивостокцы сходятся во мнении, что «жить в городе становится невыносимо».

