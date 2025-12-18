«Как нам жить дальше?»: потерявшая на СВО сыновей россиянка обратилась к Путину

В администрацию президента, Генпрокуратуру и СК России жители села Бражное в Красноярском крае привезли необычные «доказательства» — свои платежки за жилищно-коммунальные услуги. Суммы в них, по словам селян, в 2025 году достигали фантастических 100 тысяч рублей на человека. И хотя журналисты NGS24.RU таких конкретных квитанций не увидели, проблема оказалась не в выдумке, а в суровой реальности: платежи за воду съедали большую часть их пенсий, а кубометр воды в Бражном стоил в 18 раз дороже, чем в Красноярске, расположенном всего в 200 километрах.

Лицом этой непростой ситуации стала Любовь Смарыгина, мать, потерявшая на СВО двоих сыновей. Перед поездкой в Москву она получила счет на 16 с лишним тысяч рублей — только за воду и отопление. Ее пенсия составляет 15 тысяч.

«Я приехала из Красноярского края, село Бражное к вам на личный прием по нашим тарифам ЖКХ. Я мать погибших двоих сыновей на СВО. Прошу, чтобы вы разобрались и помогли нам, как нам жить дальше», — обратилась Любовь Смарыгина к Владимиру Путину.

Парадоксальность ситуации в том, что, по словам местного жителя Константина Рабецкого, в Москве о проблеме Бражного «никто не знал». Чиновники, увидев платежки, смотрели на них «широко раскрытыми от удивления глазами». При этом краевое Министерство тарифов и обслуживающая компания нарушений в ценообразовании не видят, а вот федеральная ФАС — находила. Информацию о том, что тарифы якобы начали снижаться, жители опровергают, называя ее неправдивой.

Теперь в Бражном ждут реакции на свои обращения. А пока их вопрос висит в воздухе: как действительно жить дальше, когда счет за коммуналку оказывается дороже, чем вся ежемесячная пенсия?

