Чиновники московского района Тропарево-Никулино удалили чат из 3000 жителей после жалоб на плохую уборку снега

Как передает Baza, судя по всему, местные чиновники решили, нет чата — нет проблемы, и в одностороннем порядке снесли под корень развернувшуюся в паблике дискуссию.

А все началось с того, что жители Тропарево-Никулино последние дни активно сетовали в чате на абсолютное бездействие районных властей и коммунальщиков, не желающих разбираться с чудовищными валежниками на улицах, что оставил после себя злополучный циклона «Ваня».

Причем отмечается, что жалобы были и раньше, а «Ваня» только усугубил недовольство москвичей. уборку (а точнее, её отсутствие) снега в районе. По словам людей, коммунальщики работают из рук вон плохо. Из-за неубранных сугробов постоянно застревают машины, а скорой помощи и вовсе не добраться до подъездов.

Все стенания жители отправляли в районный чат, за которым пристально следили представители управы, в том числе глава Николай Скворцов. В какой-то момент властям надоел людской гнев и они решили поступить радикально.

«Чиновники с таким наплывом жалоб справляться перестали, начали хамить людям, а потом чат вдруг исчез — кто-то его удалил. Жители считают, что это сделал лично глава управы, чтобы не читать упреки в свой адрес», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках одноногий инвалид на костылях устал от бездействия коммунальщиков и самостоятельно почистил свой двор от снега.